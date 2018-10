’Grenskwestie Ierland nog open, meer tijd nodig voor brexit’

,,We hebben de afgelopen weken en dagen met de Britse autoriteiten hard gewerkt om een breed akkoord te vinden voor een ordentelijk vertrek. Maar we zijn er nog niet. Enkele onderwerpen, waaronder de grenskwestie in Ierland, zijn nog open.’’

De leiders van de 27 landen die in de EU blijven bespreken woensdagavond op basis van het advies van Barnier op een top in Brussel welke stappen ze nu moeten zetten. Dit weekend bleef een gehoopte doorbraak in de onderhandelingen uit. Volgens EU-president Donald Tusk is een akkoordloze brexit ,,waarschijnlijker dan ooit’’.

Hij vindt dat de EU haar voorbereidingen moet opvoeren voor ,,dit zwarte scenario'', waarin Londen en Brussel zonder afspraken over de scheiding en toekomstige relatie uit elkaar gaan. Tusk heeft de Britse premier Theresa May gevraagd woensdagavond met concrete oplossingen te komen die voor een doorbraak kunnen zorgen.

Tusk zei vorige maand in Salzburg dat de ‘brexittop’ van woensdag een moment van de waarheid zou worden. Als zou blijken dat er ,,beslissende vooruitgang" bij de onderhandelingen is geboekt dan roept hij medio november een nieuwe top bijeen om op het allerhoogste niveau een akkoord af te timmeren.