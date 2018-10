Uitslag stelling: ’Te veel nadruk op CO2’

Bij die commissievergadering zijn onder anderen oud-VN-president Ban Ki Moon en filmacteur Leonardo DiCaprio aanwezig. De commissie wil landen de komende twee jaar gaan voorbereiden op de verstrekkende gevolgen van de verandering van het klimaat. Het antwoord op de vraag of de respondenten zo’n commissie een goed idee vinden, geeft een verdeeld beeld: de ene helft vindt van wel, de andere helft van niet. „Prima dat zo’n commissie er is. Maar laten ze hier alsjeblieft wetenschappers inzetten”, aldus een respondent die niet gelooft dat een filmster en politici snappen wat klimaatverandering teweeg brengt.

Twee derde van de respondenten denkt dat de minister gelijk heeft als ze zegt dat het beleid te veel gericht is op CO2-reductie en niet op de gevolgen van klimaatverandering. Denk hierbij aan droogte, veel regenval en de stijgende zeespiegel. „We moeten ons inderdaad niet blindstaren op de CO2-uitstoot. Maar wat betreft de zeespiegelstijging is er voor Nederland wel een verdienmodel”, zo meent een wel heel optimistische deelnemer die brood ziet in onze kennis over water en dijken.

Een ander vraagt zich af of we in Nederland en Europa wel zo hard moeten inzetten op het verminderen van de uitstoot van CO2 als andere landen in de wereld dat helemaal niet doen. Iemand anders maakt zich juist druk over ons land. „Bomen worden gekapt om plaats te maken voor woningen en wegen. Clubs als Milieudefensie moeten zich inzetten voor het vergroten van de natuur, in plaats van te roeptoeteren dat de CO2 uitstoot omlaag moet."

Wereldwijd hebben we steeds vaker te maken met extreem weer. Daar maakt maar een derde van de deelnemers zich wel zorgen over. De meesten denken dat Nederland wel goed is voorbereid op een zeespiegelstijging. Slechts een derde denkt dat ons land klaar is voor extreme hitte en droogte. Een respondent: „Onze klimaatdeskundigen zeiden een tijdje geleden nog dat de zomers vooral nat zouden worden en kijk wat er afgelopen jaar is gebeurd.”

Onderzoekers van waterloopkundig laboratorium Deltares waarschuwde voor een zeespiegelstijging in 2100 van 1 tot 2 meter, als de aarde opwarmt met 2 graden. De meesten denken dat Nederland wel in staat zal zijn om een ramp te voorkomen. Ze vinden ook dat Nederlanders een goede naam hebben op het gebied van watermanagement en dat dat iets is om trots op te zijn. Maar een scepticus stelt: „We zijn alleen goed in het afvoeren van water, maar houden totaal geen rekening met droogte.” Een ander snapt het al helemaal niet. „Wij liggen aan zee, maar ons land heeft last van droogte?” En weer een ander gelooft dat we door de waterschappen de komende 30 à 40 jaar wel veilig zijn. „Maar er moet nog heel veel gebeuren voor de periode daarna.”

Deskundigen beweren dat in 2050 honderden miljoenen mensen op de vlucht zullen slaan als het gevolg van klimaatverandering. De meesten vinden dit getal overdreven. Velen behoren tot de zogeheten klimaatsceptici.