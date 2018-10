Schrappen NPO3: publieke omroep geeft geen krimp

„Op verzoek van de politiek gaan we de komende maanden met alle omroepen en de politiek in gesprek over een toekomstbestendig omroepbestel”, laat een woordvoerder van de NPO weten. „Daarbij zal het uiteraard ook gaan over de vraag wat voor omroep we willen zijn. Maar dat gaat wel eerst over de inhoud en pas daarna over het aantal netten.”

Die houding kan op steun rekenen bij de omroepen. NTR-directeur Paul Römer voegt daaraan toe dat hij de vraag over het aantal netten ‘niet zo interessant’ vindt. „Over een jaar of vijf is de grens tussen de zenders misschien wel helemaal vervaagd.”

Hij vindt evenwel dat er over het schrappen van NPO3 gepraat moet kunnen worden. „Natuurlijk is geen enkele zender heilig. Ik vraag me wel af of het schrappen van NPO3 iets zou oplossen. Ik denk bijvoorbeeld niet dat het geld oplevert.”

BBC Three

MAX-collega Jan Slagter haalt Groot-Brittannië aan, waar BBC Three daadwerkelijk de nek om is gedraaid. „Daar hebben ze spijt van gekregen. Tegelijkertijd moeten we wel een goede discussie voeren over de invulling van NPO3. Nu proberen we daar jongeren mee te bereiken die toch al vooral online kijken.”

De omroepen zijn het over één ding roerend eens: er zijn geen taboes in de discussie over het toekomstbestendig maken van de publieke omroep. Een NPO-woordvoerder ontwijkt de vraag echter. „Over de gesprekken kunnen wij nog niets concreets zeggen.”