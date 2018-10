Straffen tot 14 jaar voor fikse drugssmokkel

Conform de eis van de officier van justitie kreeg hoofdverdachte Ramazan Z. (35) de hoogste straf van veertien jaar. De andere hoofdverdachte Murat I. (44) kreeg negen jaar cel, drie jaar minder dan was geëist. Een van de zeven verdachten die terechtstonden, werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Z. en I. zitten al in voorarrest. Een van de verdachten is voortvluchtig.

Tussen de verdachten ontstond ruzie toen de container met cocaïne, die verstopt zat tussen bananen, zoekraakte. Deze partij is nooit meer gevonden door de douane van Nederland en België. De bendeleden keerden zich tegen I., omdat ze dachten dat hij de zaak had verlinkt. Om geld van hem los te krijgen, persten ze een Amsterdamse restauranthouder af en bedreigden ze de familie van I. met de dood. Ook troffen enkelen, onder wie Z., voorbereidingen om familie van I. te gijzelen. De politie volgde de verdachten toen al en greep in.

De partij van 1100 kilo heroïne en morfine zat in grote bakovens die werden vervoerd vanuit Iran naar de haven van Antwerpen, destijds een een recordvangst. De verdachten wisten niet dat de Belgische douane de zeecontainer had onderschept, waarna de Nederlandse politie het transport volgde.