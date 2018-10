Oppositie grilt coalitie om dividendbelasting

De coalitie is sinds deze week officieel om en schaft de dividendbelasting toch niet af. Toch wilde premier Rutte zijn eerdere woorden niet terugnemen over dat partijen die de dividendbelasting willen behouden ‘onverantwoorde risico’s’ nemen. Zelfs niet nu hij die omstreden taks zelf behoudt.

Volgens Rutte wordt er namelijk nog steeds het risico genomen dat bedrijven hierdoor weg gaan, maar hij probeert ze nu met andere maatregelen - zoals het verlagen van de winstbelasting - hier te houden of hierheen te lokken. Het zorgde voor voor veel ergernis in de oppositie, PvdA-leider Asscher vroeg zich af hoe geloofwaardig de premier nog is.

Btw-verhoging

GroenLinks-leider Jesse Klaver probeerde, ondanks de frustratie, positief te eindigen door te benadrukken dat het belangrijkste binnen is na een jaar lang gesoebat: dat de afschaffing van de dividendbelasting van tafel is. Dat daarvoor in de plaats een verlaging van de winstbelasting komt, is hem een doorn in het oog, maar hij denkt dat er ‘minder dan een jaar voor nodig’ is om ook die maatregel te schrappen.

PVV-leider Wilders wil dat het vrijgekomen geld naar de burgers gaat, die hebben volgens hem de afgelopen jaren de crisis betaald. De PVV wil dat het geld gestoken wordt in het terugdraaien van de btw-verhoging.

Bedrijven

Waar de oppositie er vooral voor pleitte om het geld aan de burgers te geven, probeerde de coalitie uit te leggen waarom een keus voor het bedrijfsleven terecht is. De bedrijven zouden anders veel minder lastenverlichting krijgen door dit kabinet dan de burgers, die door het regeerakkoord al belastingverlaging krijgen. CDA-leider Buma: “Ik roep de oppositie op zich niet tegen de bedrijven te keren maar zich te realiseren dat daar het geld wordt verdiend waarmee we onze zorg en onderwijs kunnen betalen.”

De motie van wantrouwen die Wilders indiende tegen Rutte werd opmerkelijk genoeg dus ook gesteund door de Pvda. Die partij staat normaliter niet zo snel achter een dergelijke motie, maar de ergernis over Ruttes woorden bleek groot. De steun van Asscher maakte het debat voor Rutte pijnlijker. Uiteindelijk werd de motie met 49 voor en 93 tegen verworpen.

Onze verslaggever Jorn Jonker versloeg het debat live via Twitter. Lees hieronder zijn updates terug.