Autoriteiten: gijzelnemer Keulen is Syrische vluchteling

De Syriër raakte maandag ernstig gewond toen de politie ingreep op het treinstation in de stad. De man, een bekende van de politie, had een molotovcocktail gegooid in een fastfoodrestaurant op het station. Daar raakte een veertienjarig meisje gewond. De Syriër gijzelde vervolgens een vrouw in een apotheek. Daar schoten agenten hem later neer.

Agenten deden later een inval in de woning van de man in een opvanglocatie voor vluchtelingen. Daar legden onderzoekers de hand op bewijsmateriaal. De politie heeft de Syriër nog niet kunnen verhoren, maar denkt dat hij de gijzeling niet had gepland. De McDonald's zou zijn doelwit zijn geweest, maar daar sprongen sprinklers aan.