Zit je met een asbestdak? Kamer wil fonds

De Kamer wil dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) gaat overleggen met provincies en gemeenten over het opzetten van zo'n fonds. Er is eerder al 75 miljoen euro aan subsidie beschikbaar om asbestdaken te saneren. Daar is nog ongeveer 5 miljoen van over.

De Kamer vreest dat een groep buiten de boot zal vallen die niet draagkrachtig genoeg is om de asbestverwijdering zelf te betalen. De Kamer wil graag dit jaar nog duidelijkheid over het fonds. Meer dan driekwart van de asbestdaken zijn te vinden op boerenbedrijven.

Er is nog ongeveer 80 miljoen vierkante meter dak met asbest, aldus het ministerie. Dat bekijkt of de sanering versneld kan worden. Sinds 1993 is het gebruik van asbest in de bouw verboden.