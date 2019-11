Turkije spreekt jihad-vrouwen Loes en Souad vrij

De twee Nederlandse IS-bruiden Loes F. en Souad D. werden vrijgesproken van terrorisme, hoewel hun laatste woonplaats Baghouz was, het laatste bolwerk van IS waar alleen nog geharde fanatici zaten. Ⓒ AFP

Amsterdam - De Turkse rechter heeft jihadbruiden Souad D. uit Franeker en Loes F. uit Geleen onverwacht vrijgesproken van terrorisme, ondanks dat ze in het hart van het kalifaat zaten. Het is een nieuwe wending in het schuifspel met voormalige kalifaatbewoners.