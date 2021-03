Nederland bewaakt nu luchtruim van Belgen

De Nederlandse en Belgische luchtmacht zijn sinds 2017 bij toerbeurt verantwoordelijk voor de bewaking van het luchtruim van de Benelux-landen. België is op dit moment aan de beurt.

Maar dinsdag kwam naar buiten dat België een deel van zijn F-16’s aan de grond houdt. Verscheidene toestellen hebben problemen met de uitlaat bij het opstijgen. Bij de Nederlandse luchtmacht doet het mankement zich niet voor, heeft onderzoek uitgewezen.

De luchtmacht komt in actie als een vliegtuig het luchtruim van de Benelux binnenkomt zonder een vluchtplan van tevoren te hebben ingediend of als het toestel zich niet identificeert. Zoiets gebeurt wel eens met Russische bommenwerpers.

De gevechtsvliegtuigen van de Quick Reaction Alert zijn in dergelijke gevallen binnen een paar minuten in de lucht. Ze kunnen in het uiterste geval de opdracht krijgen een vliegtuig neer te halen.