Justitie in Keulen gaat uit van terroristisch motief

De federale justitie uit Karlsruhe maakte dinsdag bekend dat ze ervan uitgaat dat de dader een terroristisch motief had. De Syrische dader liet namelijk zijn verblijfsvergunning achter op de plaats delict, zoals ook de Tunesische terrorist Anis Amri deed voordat hij net voor Kerst in het jaar 2016 met een gestolen vrachtwagen vele mensen in Berlijn verwondde en doodde. Getuigen verklaarden bovendien dat de man riep dat hij tot het terreurleger IS behoorde. Hij eiste de vrijlating van een Tunesische vrouw en een vrijgeleide naar zijn geboorteland. Onduidelijk is of de dader alleen handelde, of hulp van buiten kreeg.

„Als alle gasflessen met de kogels door de verbranding van benzine zouden zijn geëxplodeerd, dan zou het een enorm verwoestende werking hebben gehad”, zo vreesde een politiewoordvoerder uit Keulen. Een veertienjarig meisje raakte gewond door een molotovcocktail in de McDonald’s. Haar schoenen en broek vatte door de brandbom vlam. Een alerte passant bluste haar kleding. De tiener werd met brandwonden afgevoerd en vervolgens geopereerd.

Nadat de ontploffing in het drukke station mislukte, vluchtte de Syrische asielzoeker een naburige apotheek in, waar hij met een soft-air-wapen een medewerkster gijzelde. „Dat was toeval en niet gepland”, zegt een woordvoerder van de politie. Toen de Syriër de vrouw met gasflessen omringde, benzine over haar heen goot en een vuurtje tevoorschijn haalde, schoot de politie hem met meerdere kogels neer. De man ligt nog in coma en kan daarom niet worden verhoord.

Honderden reizigers maakten angstige momenten door, toen ze aan de voet van de wereldberoemde gotische Dom van Keulen moesten wachten. Het station was wegens de gijzeling enige tijd ontruimd.

Achtergrond dader

De Syrische verdachte kwam in maart 2015 het land binnen en had een strafblad met dertien delicten. De misdrijven, waarvoor hij nog niet veroordeeld werd, varieerden van drugsbezit, bedrog en bedreiging tot diefstal.

Meerdere keren probeerde de man zijn Syrische vrouw naar de Bondsrepubliek te halen, maar de gezinshereniging werd niet goedgekeurd. De asielzoeker zou nog wel een zoon en broer in het Duitse Offenbach hebben. Die worden door de politie ondervraagd.

In zijn woning vond de politie nog meer benzine, en Arabische spreuken aan de muur. „Het gaat om Allah is groot en Mohammed is zijn profeet”, zegt de baas van de recherche. „We hebben geen aanwijzingen dat hij fan van islamitische staat (IS) was.”