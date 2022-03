Piek is voorbij: aantal nieuwe coronagevallen naar laagste niveau sinds januari

In de afgelopen zes dagen zijn 209.400 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 34.900 per dag. Op zondag en maandag bleef het dagcijfer voor het eerst in ongeveer vijftig dagen onder de 30.000.

Met zo’n gemiddelde zou het weekcijfer dinsdag kunnen uitkomen op 240.000 tot 250.000. Dat zou het laagste aantal sinds begin januari zijn. Vergeleken met vorige week zou het neerkomen op een daling van ongeveer 20 procent. Toen kreeg het RIVM 310.144 meldingen van bevestigde besmettingen, en nog een week eerder 493.055.

Het RIVM meldt dinsdag ook het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen week. Vorige week waren in zeven dagen tijd 1214 mensen opgenomen in een ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Hier zijn mensen bij die vanwege de coronaklachten moesten worden opgenomen en mensen bij wie de coronabesmetting andere klachten erger had gemaakt, maar er zijn ook mensen meegeteld die om een andere reden in het ziekenhuis kwamen te liggen en toevallig besmet bleken. Van de opgenomen mensen kwamen er 97 op een intensive care terecht. In diezelfde zeven dagen had het RIVM bericht gekregen dat 95 mensen aan de gevolgen van de coronabesmetting waren overleden.