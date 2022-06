Rutte ziedend na boerenoproer bij woning minister: ’Dit is niet acceptabel’

De minister-president is in Madrid voor de NAVO-top, maar de onrust in Nederland is daar niet onopgemerkt gebleven. „Dit zijn echt vreselijke beelden”, zegt Rutte zichtbaar aangeslagen. „Dit is een kleine groep boeren en het gaat echt alle grenzen te buiten.”

’Slecht voor de zaak’

Hij roept boeren op om beschaafd te demonstreren. „Dit is niet hoe we het in Nederland doen”, zegt hij. „En het is slecht voor de zaak waar boeren voor staan. Als een kleine groep het voor de rest verpest laten we dan met elkaar zeggen: dit kan niet.” Dinsdag kwam Rutte ook al met een oproep om het stikstofprotest kalm te houden, maar daar werd niet echt gehoor aan gegeven.

"Dit is niet hoe we het in Nederland doen"

Volgens de regeringsleider zijn de direct betrokkenen ‘ontzettend geschrokken’. De PvdD eist dat de premier woensdag aanwezig is bij een spoeddebat over het incident. Rutte zegt dat hij nu niet terug naar Den Haag kan komen. „Dit is een belangrijke NAVO-top. Het gaat over de veiligheid van Nederland en de Russische agressie tegen Oekraïne.”

Bekijk ook: Boeren breken door politieblokkade bij huis Van der Wal

VIDEO: Zo reageerde minister-president Mark Rutte op de onrust omtrent het boerenprotest. Tekst loopt door onder de video.

Ook Sigrid Kaag, minister van Financiën heeft via Twitter gereageerd. Zij schrijft: „Wat een angstaanjagende agressie gisteravond. Richting collega Van der Wal en haar gezin. Richting de politie en hulpverleners. Richting onze samenleving.” Ook schrijft ze: „Dit moet stoppen.”

VIDEO: Tijdens een protestactie bij het huis van stikstofminister Van der Wal zijn boeren door een politieblokkade gebroken. De minister was zelf niet thuis, maar haar gezin wel.