Brussel - Op voorspraak van Nederland wordt de aanpak van cyberaanvallen een Europese topprioriteit. Landen of organisaties die zich schuldig maken aan dergelijke hackpogingen worden aangepakt met strafmaatregelen. Sancties kunnen wereldwijd worden opgelegd, ongeacht iemands nationaliteit of de locatie van waaruit de aanval is opgezet.