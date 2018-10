Jan Roos: ik benaderde tabakslobby

Roos krijgt dinsdag veel kritiek op sociale media. Uit openbare registers blijkt dat de website van de voormalige tv-presentator en oud-politicus is geregistreerd door de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten, oftewel VSK.

Dat lijkt te suggereren dat het om een initiatief van de tabakslobby gaat, zo is de teneur op Twitter. Ook wordt de politieke partij waaraan Roos was verbonden, Voor Nederland, erbij gehaald: tijdens de verkiezingscampagne wilde Roos lagere belastingen op tabak.

Dat hij is ’ingehuurd’, is onzin, stelt Roos. „Zij hebben mij niet benaderd. Ik ben al lang bezig met betutteling. Dat is allemaal leuk en aardig, maar dat moet ook betaald worden”, aldus Roos tegen RTL Nieuws. „Dan kom je al snel uit bij producenten die problemen hebben met betutteling en daartoe behoort ook de tabaksindustrie.”

’Flauw’

Roos benadrukt dat op de website gewoon staat gemeld dat deze website wordt gesteund door de VSK en ook door de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, dat tegen een vuurwerkverbod is. Die connectie staat ook vermeld bij advertenties. Roos noemt de kritiek dan ook ’een beetje flauw’. „Ik zie het als positief dat ze eraan bijdragen. Het is ophef om niks.”

Hoeveel Roos verdient, wil hij niet zeggen. „Maar ik word er niet rijk van.”

Bekijk ook: Jan Roos veroorzaakt relletje in rokersland