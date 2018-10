Armeense premier treedt af: ’Macht terug bij volk’

Sinds de omwenteling dit voorjaar zijn de Armeense kiezers echter nog niet gehoord. Pasjinjan is van mening dat de volksvertegenwoordiging momenteel geen afspiegeling is van de nieuwe politieke realiteit.

„Het doel van mijn ontslagaanvraag is niet weglopen voor de verantwoordelijkheid die jullie me hebben gegeven. Integendeel, ik wil de fluwelen revolutie voltooien door nieuwe verkiezingen en de macht volledig terug te geven aan de mensen.”

Pasjinjan is populair bij de drie miljoen Armeniërs. Hij blijft voorlopig in functie als premier totdat een nieuw parlement is gekozen. Dat gebeurt waarschijnlijk in de eerste helft van december.