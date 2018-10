Beter laat dan nooit: 100-jarige vrouw stapt in het huwelijksbootje

Witkiss en haar partner Malcolm Yates (74) waren al dertig jaar samen toen hij haar ten huwelijk vroeg. De vrouw, een voormalige schoolkokkin, vertelde vorige maand in een interview dat trouwen voorheen nooit ter sprake was gekomen. „Malcolm sprak er nooit over en ik ging hem ook niet ten huwelijk vragen”, vertelde ze.

De huwelijksvoltrekking nam dinsdag ongeveer een half uur in beslag. Er waren ongeveer dertig vrienden en familieleden bij aanwezig. De bruid, die nu als Norah Yates door het leven gaat, vertelde naderhand dolgelukkig te zijn.

„Het is geweldig. Het is werkelijk fantastisch”, glunderde de vrouw, die al twee keer eerder was getrouwd. „Ik voel me net twintig.” En of het alle rompslomp nog waard is? „Natuurlijk! Ik zou er zelfs nog langer op wachten, als het moest.”