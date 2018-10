Avonturenpark verandert ’Satanische tempel met rituelen’ na kritiek

De Devils Church was voor de derde keer onderdeel van horrorfeest Screams. Gelovige bezoekers hekelen het gedweep met ’gruwelijke rituelen’ en zien de attractie als een uitnodiging aan de duivel. „Daar zouden onze bezoekers schade van ondervinden”, aldus Rene Peul van het attractiepark tegenover RTV Oost.

Het themapark was verrast door de ’scherpe’ reacties, want het was alweer de derde keer dat de attractie te bezichtigen was. De reacties werden ook persoonlijk. „Ik voelde me niet prettig door de persoonlijke aanvallen en verwensingen die ik via de mail kreeg. Ik zou branden in de hel als ik het evenement niet zou afgelasten”, aldus marketingdirecteur Peul. „Heftig.”

Peul besloot wel toe te geven aan de klachten. „We zijn niet doof voor feedback. Als wij in een gelovige omgeving als Hellendoorn blijkbaar zoveel mensen voor het zere been schoppen, moeten we ook stoer genoeg zijn om daar naar te luisteren.”

Marketing

De ’Devils Church’ is nu veranderd in de Terror Temple. Of de klagers tevreden zijn, weet Peul niet. „Het Halloween-feest is hun ogen satanisch en demonisch. Ze zijn blij met de naamswijziging, maar ik denk ze pas echt tevreden zijn als we alles afgelasten.”

Maar deze ’simpele marketing-aanpassing’ is het enige dat Peul wil doen: „Wij hopen hiermee de angel eruit te halen.”