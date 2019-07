Britse vrouw vast op Cyprus om valse aangifte verkrachting

Zeven jongens die nog vastzaten, werden zondag vrijgelaten. Eerder deze week mochten de andere vijf al gaan. De Israëliërs werden opgepakt nadat de vrouw ze had aangewezen als schuldigen van een verkrachting in een hotelkamer in het Ayla Napa-resort. De jongens hebben steeds ontkend.

„De verkrachting heeft nooit plaatsgevonden”, zegt een bron bij de politie nu. De advocaat van enkele jongens van de groep tieners meldt dat de vrouw haar verklaring heeft ingetrokken. „Ze zal worden aangeklaagd voor het doen van een valse aangifte.” Hij zegt namens de jongens een civiele procedure tegen de jonge vrouw aan te spannen.