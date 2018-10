’Moord was foutje’

De Amerikaanse minister Mike Pompeo bezocht gisteren in Riyad onder meer kroonprins bin Salman. Ⓒ FOTO AFP

RIYAD - Mike Pompeo, de Amerikaanse minister (Buitenlandse Zaken) kwam met vragen naar Saoedi-Arabië, maar de antwoorden werden gisteren in Turkije gegeven: de politie heeft bewijzen gevonden in het Saoedische consulaat in Istanbul dat Jamal Khashoggi daar om het leven is gebracht.