Truck met duizend pakketjes gestolen

De vrachtwagen werd teruggevonden in Schipluiden, nadat de politie eerder een 51-jarige man uit Den Haag in de kraag vatte. Bij hem thuis lagen poststukken.

De politie spreekt van ’een mooie samenwerking tussen agenten van verschillende eenheden’. Vroeg in de ochtend kreeg de politie een telefoontje van medewerkers van het postbedrijf. Die hadden de diefstal van de „vrachtwagen met zo’n 1000 pakketjes” bemerkt.

„Het werd al snel duidelijk dat de wagen mogelijk bij een loods aan de Zuiderweg in Rijswijk moest zijn of zijn geweest. De Haagse agenten planden dezelfde ochtend een instap”, aldus de politie.

Bij de inval werd de verdachte gevonden tussen de postpakketten. Hij had ook een boksbeugel. Later werd de truck gevonden in Schipluiden. Of daarmee alle post terecht is, weet de politie nog niet zeker.