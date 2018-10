We zijn niet klaar voor een ramp

Nederland investeert honderden miljoenen euro’s in de bescherming tegen het water. Uitgerekend dinsdag werd in Den Haag nog gesproken over het Deltaprogramma, wat ons moet beschermen tegen overstromingen.

Tegelijk werd in de Ridderzaal een nieuwe internationale klimaatcommissie gelanceerd die landen moet overtuigen van de gevolgen van klimaatverandering en de te nemen maatregelen.

Genoeg preventieve actie. Maar mocht het toch mis gaan, dan hebben veel mensen niet de spullen klaarliggen die nodig zijn om de ramp uit te zingen. Slechts 4,2 procent van de mensen acht zichzelf goed voorbereid en drie op de vier zijn aantoonbaar niet klaar voor een overstroming. De meeste mensen hebben bijvoorbeeld geen drie liter water, warmhouddekens of waterdicht verpakte lucifers in huis. „Veel mensen zijn totaal niet voorbereid. Maar het kan wel gebeuren. Denk aan 2003, toen in Wilnis door de droogte een dijk bezweek”, zegt woordvoerster Belinda van der Gaag van het Rode Kruis.

Bij een grootschalige overstroming zijn hulpdiensten druk bezig, legt zij uit. Veel mensen zullen zich dus tijdelijk zelf moeten redden. „Voorraden zijn essentieel. Denk aan wat deze week in Frankrijk gebeurde. Mensen zaten op hun dak. Water en elektriciteit kan uitvallen.” Dat betekent ook dat het zinloos is om je mobiel mee te nemen: zonder stroom is er geen ontvangst en dus is een radio op batterijen waardevoller.

Het Rode Kruis adviseert mensen dan ook om een noodpakket aan te leggen. Van belang is om die niet in bijvoorbeeld de kelder te zetten, klinkt het. Die loopt immers als eerste onder.

Extreme wateroverlast door noodweer in Baarn (archieffoto). Ⓒ Caspar Huurdeman

En tegelijk is zo’n pakket ook handig bij andere rampen, aldus het Rode Kruis. Denk aan een stroomstoring.

„Het is begrijpelijk dat mensen hier niet dagelijks mee bezig zijn, maar wel onverstandig. Ze denken dat de kans klein is dat ze ermee te maken krijgen, maar als het wel gebeurt, zijn de gevolgen enorm”, aldus Astrid Roggen van het Rode Kruis.

Wat moet er in het noodpakket?

Wie een noodpakket wil samenstellen, moet daar in ieder geval het volgende in doen:

-Houdbaar eten dat niet gekookt hoeft te worden

-Minimaal 3 liter water per persoon in flessen

-EHBO-kit

-Radio op batterijen

-Kaarsen

-Fluitje

-Gereedschapsset

-Warmhouddekens

-Weekvoorraad medicijnen

-Lucifers in waterdichte verpakking