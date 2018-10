Trump: kroonprins weet niets over Khashoggi

„Ik heb net gesproken met de kroonprins van Saudi-Arabië. Hij ontkende in alle toonaarden iets te weten over wat er zich heeft afgespeeld in het Turkse consulaat”, aldus Trump via Twitter.

Eerder stuurde hij minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo al naar Riyad om de vermissing van Khashoggi te bespreken met de leiders van Saudi-Arabië, al tientallen jaren een bevriende natie en een bondgenoot van de VS in de strijd tegen Iran.

Onderzoek

Trump had Bin Salman aan de lijn toen Pompeo daar ook was. „De kroonprins vertelde dat hij is begonnen met een volledig en compleet onderzoek naar deze zaak. Antwoorden volgen binnenkort.”

Bin Salman wordt door critici gezien als de vermoedelijke opdrachtgever voor een moord. De kritiek op hem is internationaal aangezwengeld.

’Waarom weten we niet’

Amerikaanse media meldden maandag al dat Saoedi-Arabië binnenkort zal toegeven dat Khashoggi is overleden tijdens een volkomen uit de hand gelopen ondervraging. Er zouden vanuit Riyad geen orders zijn verstuurd.