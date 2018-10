Strand van Saint-Tropez smerig door olieplas

Ⓒ AFP

SAINT-TROPEZ - Tien dagen na de botsing tussen twee vrachtschepen op de Middellandse Zee bij Corsica is weggelopen olie aangespoeld op Zuid-Franse stranden. De smeerboel is terechtgekomen in Saint-Tropez en twee naburige gemeentes. Dat heeft de prefect van Toulon dinsdag gezegd. Het gaat om een gebied van 16 kilometer lang.