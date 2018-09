Verdachte doodrijden wielrenner blijft vast

Het slachtoffer, een zestigjarige man eveneens uit Terneuzen, overleed ter plekke. De verdachte had gedronken en geen geldig rijbewijs. De bestuurder kwam mogelijk met zijn wiel in de rechterberm en verloor de macht over het stuur. Daardoor reed hij in de sloot aan de andere kant van de weg. Tijdens dit slingeren raakte hij mogelijk de wielrenner frontaal. Ook hij kwam in de sloot terecht.

Ter plekke mocht het verkeer maximaal 30 kilometer per uur rijden, in verband met nieuw grind op de weg.

Een dag eerder, op zondag, was in Hulst ook al een ongeluk waardoor een wielrenner omkwam. De bestuurder van de auto die hierbij betrokken was reed door, maar meldde zich dinsdag bij de politie.