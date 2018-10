Dweilen met de kraan open

In april van dit jaar wordt in het Brabantse Best een enorme hoeveelheid drugsafval aangetroffen. Er moest een gespecialiseerd bedrijf aan te pas komen om de troep op te ruimen. Ⓒ GinoPress B.V.

De opsporingsdiensten in ons land krijgen maar amper vat op criminelen die zich bezighouden met de handel en productie van synthetische drugs. De informatiepositie van de politie is mede door veranderingen in de organisatie ’belabberd’, waardoor de absolute minimumomzet van de Nederlandse synthetische drugsproductie in 2017 kon uitgroeien tot 18,9 miljard euro.