Naakte ’Melania’ in video rapper T.I. veroorzaakt rel

De woordvoerder van Melania en haar echtgenoot Donald hebben opgeroepen rapper T.I. te boycotten. Ze spreken van een ’walgelijke’ video. Ook veel fans van Trump zijn woest. „Vulgair. De liberalen zouden het afbranden als het om Michelle Obama ging”, zo stelt een twitteraar.

De video (zie hieronder) verwijst naar rapper Kanye West, die erg goed is met Trump. „Dear 45, I ain’t Kanye” heet de clip, waarbij Melania uit de kleren gaat voor rapper T.I. en duidelijk herkenbaar is aan haar befaamde ’I really don’t care, do u’-jasje.

De actrice die Melania speelt, doet eerst een striptease en danst vervolgens naakt op het bureau van Trump - althans, een replica. „Hoe kan dit acceptabel zijn?”, vraagt communicatiedirecteur Stephanie Grisham op Twitter, gevolgd door ’#boycottTI’. Donald Trump retweette dat.

T.I. - echte naam Clifford „Tip” Harris - heeft eerder gesteld dat hij niet meer zal samenwerken met Kanye West, die openlijke steun aan Trump uitsprak. „Ooit was het mooi met je te werken. Nu schaam ik me”, schreef de rapper over West.

