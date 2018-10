Burger in het nauw door synthetische drugs

„Het wordt eerder een dichter-bij-mijn-bed-show dan een verder-van-mijn-bed-show. Als politie kunnen we onvoldoende doorpakken waardoor kopstukken buiten schot blijven”, aldus Pecht. „De vele drugsdumpingen en laboratoria in woonwijken hebben gelukkig nog niet geleid tot slachtoffers onder niet-betrokkenen. Maar de kans dat het misgaat wordt steeds groter.”

Gisteren was het weer raak in Tilburg, waar 400 liter drugsafval werd ontdekt in een auto. Twee inzittenden zijn aangehouden evenals een derde verdachte in een andere auto.

Naast grotere risico’s waar derden aan blootgesteld worden, luidt Pecht de noodklok over de schaalvergroting van de synthetische drugsindustrie in Nederland, die volgens wetenschappers vorig jaar minimaal 18,9 miljard euro omzette.

