Sylvana Simons berispt om woonplicht

Volgens de Kieswet moet een raadslid fysiek in de gemeente waar hij/zij verkozen is wonen. Simons heeft zich, nadat ze in maart verkozen is in de gemeenteraad, wel ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie, maar woonde tijdelijk niet op haar adres in de hoofdstad, ontdekte weekblad Privé afgelopen week na tips vanuit het Amsterdamse stadhuis.

Donderdag deed Simons melding van de situatie bij Halsema, bevestigt de woordvoerder van de burgemeester. „Simons heeft laten weten vanwege een verbouwing tijdelijk niet op haar adres in Amsterdam te wonen. De burgemeester heeft haar gewezen op de woonplicht die zij heeft als raadslid van de gemeente maar respecteert de omstandigheden als deze kort duren. De burgemeester heeft een afspraak gemaakt met Sylvana Simons om binnen afzienbare tijd in de verbouwde woning of in een andere woning in Amsterdam te gaan wonen.”

Binnen welke termijn dat is, wil de woordvoerder niet aangeven. Simons bevestigt een gesprek met Halsema te hebben gehad en bevestigt haar lezing. „Ik woon al in Amsterdam. Ik ben ook wel eens elders, maar volgens mij geldt dat voor iedereen.”

Ze wil niet zeggen in welke woning de verbouwing is. „Ik ben geen eigenaar van de woning, dat maakt het heel ingewikkeld om daar uitspraken over te doen.” De woordvoerder van Halsema laat weten dat de gemeente, maar ook het Openbaar Ministerie en de politie „zorgen van Sylvana Simons over haar veiligheid zeer serieus” nemen. Die zouden verband houden met de Zwarte Pieten-discussie, waarin Simons een prominente rol speelt.

Halsema’s woordvoerder: „Dit is echter niet de aanleiding voor de coulance. De aanleiding is de verbouwing van haar woning.”