Trein 3x duurder dan vliegtuig om ’oneerlijke’ taks

Zij reageren op een onderzoek van reissite WeFlyCheap, die de basisreiskosten naar tien populaire steden in Europa vergeleek. Daaruit blijkt dat de trein gemiddeld drie keer zo duur is als het vliegtuig.

Vandaag worden de schokkende resultaten gepresenteerd. Het prijsverschil loopt bijvoorbeeld voor een retourtje Barcelona op tot een factor zeven: 379 euro voor de trein en 53 euro voor het vliegtuig. De reistijd is respectievelijk twaalf en twee uur. Alleen naar Kopenhagen is de trein iets goedkoper, maar duurt het tien keer zo lang.

Oneerlijk

„We hebben de voordeligste tarieven gepakt die komend halfjaar worden gepubliceerd door vlieg- en treinmaatschappijen, zodat er geen ruis ontstaat door fluctuerende prijzen in bepaalde perioden”, zegt onderzoeker Eelko van Drongelen.

ANVR-topman Frank Oostdam bevestigt de enorme prijsverschillen. „Dat is bijna niet uit te leggen aan reizigers die liever de duurzame trein willen nemen binnen Europa. Brussel moet ingrijpen om de belasting van trein en vliegtuig gelijk te trekken en meer prijsconcurrentie op het spoor mogelijk te maken. De treinreis moet ook veel sneller kunnen”, vindt hij.

Volle pond

NS is het daarmee eens. „Wij hebben te kampen met vliegverkeer dat ontzien wordt door overheden, terwijl wij het volle pond moeten betalen. Bovendien mogen we vaak niet onze eigen tarieven bepalen. Daarvoor zijn we afhankelijk van spoorbedrijven in het buitenland. Prijzen worden daardoor opgeteld buiten onze wil veel te hoog”, aldus een woordvoerder.

Ook Van Drongelen is voorstander van hogere vliegprijzen en lagere treinprijzen in Europa om reizigers een transparante keuze te bieden tussen beide vervoermiddelen. „Het is onbegrijpelijk dat Brussel niks doet in het kader van het klimaatakkoord. Ook in Den Haag zijn er heftige discussies over, merken wij.”

Een massale inzet van de internationale trein is volgens hem en Oostdam onhaalbaar zolang de verschillen in prijs en reisduur zo groot blijven. „Het goedkoopste treinkaartje naar Praag is bijvoorbeeld 120 euro. Prijsvechters in de lucht rekenen vanaf 20 euro. Nice is 240 tegen 50 euro en Londen 118 tegen 20 euro. Alleen Parijs begint redelijk gelijk te trekken: 70 om 62 euro. Datzelfde geldt voor Berlijn, 78 om 54 euro, maar dat duurt weer zes uur met de trein. Daarvoor laat niemand het vliegtuig staan”, meent Van Drongelen.

Grenzeloos

Reden voor NS om met de Duitse spoorcollega’s te proberen de reistijd van Amsterdam naar Berlijn te beperken tot vier uur door een grenzeloze doorgang met minder stations en snelle treinen. Maar dat is door alle belangen en bureaucratie voorlopig nog niet voor elkaar.