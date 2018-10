Uitspraak in zaak cybermisbruik meisjes

ROTTERDAM - De rechtbank in Rotterdam doet woensdag uitspraak in de strafzaak tegen de 72-jarige Hans V., die wordt verdacht van seksueel misbruik van jonge meisjes in het buitenland via de webcam. V. zou zich hebben voorgedaan als puberjongen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vier jaar tegen hem geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk.