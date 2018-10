Aantal doden na orkaan Michael stijgt tot 27

In Florida, waar onder meer de plaatsen Mexico Beach en Panama City zwaar zijn beschadigd, kwamen 17 mensen om. In Georgia is één dode. En in North Carolina en Virginia zijn respectievelijk drie en zes mensen omgekomen. De orkaan was er een van categorie vier, op een schaal van vijf, en kwam vorige week woensdag aan land in Florida.

