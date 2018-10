IMF-baas niet naar conferentie Saoedi-Arabië

Een reden voor het uitstel werd niet gegeven. Mogelijk is ze teruggekomen op haar besluit om naar Riyad af te reizen, ondanks de verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in Istanbul. Zaterdag zei ze nog dat ze „geschokt” was door de berichten, maar toen geen reden zag om haar reis te cancelen.

Ook minister Wopke Hoekstra van Financiën liet dinsdag de Tweede Kamer weten dat hij de conferentie waarschijnlijk niet zal bijwonen. Hoekstra houdt over de kwestie nauw contact met zijn collega Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Ook overlegt hij met buitenlandse collega’s.