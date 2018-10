Trump bevestigt nieuwe juridisch adviseur

Cipollone is nu nog partner van een advocatenkantoor dat een goede naam heeft in Washington door rechtszaken met betrekking tot overheidsinstellingen, onder meer op het gebied van gezondheidszorg, commercie en handelsregelingen.

Het vertrek van McGahn was al bekend. Hij was eerder juridisch adviseur van het campagneteam van Trump en kreeg na de verkiezing een betrekking in het Witte Huis. Daar zat de jurist niet altijd op één lijn met de president. McGahn dreigde volgens The New York Times ontslag te nemen toen Trump vorig jaar speciaal aanklager Robert Mueller wilde ontslaan. Trump krabbelde uiteindelijk terug, zeiden ingewijden tegen de krant.