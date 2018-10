CU: kosteloos onderzoek voor donorkinderen

Carla Dik-Faber van de ChristenUnie: „Ik vind dat ieder kind er recht op heeft om te weten van wie hij of zij afstamt. Dat is belangrijk voor je eigen identiteit en voor je medische dossier. En daar mag dus geen prijskaartje aan hangen.” Ⓒ DIJKSTRA BV

DEN HAAG - Donorkinderen moeten kosteloos kunnen uitzoeken wie hun biologische vader is. Dat vindt Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. „Ik vind dat ieder kind er recht op heeft om te weten van wie hij of zij afstamt. Dat is belangrijk voor je eigen identiteit en voor je medische dossier. En daar mag dus geen prijskaartje aan hangen.”