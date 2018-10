EU-leiders draven van ene naar andere top

Als het vogeltje in een koekoeksklok zal de Britse premier Theresa May op gezette tijden verschijnen en verdwijnen. Ⓒ REUTERS

BRUSSEL - De EU-leiders houden woensdag en donderdag in Brussel hun jaarlijkse najaarstop, die eigenlijk uit drie toppen bestaat. Bij twee ervan, over de brexit en de euro, is de Britse premier Theresa May niet welkom. Als het vogeltje in een koekoeksklok zal ze op gezette tijden verschijnen en verdwijnen.