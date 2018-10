2,6 miljoen kijkers voor België-Nederland

Ⓒ ANP

HILVERSUM - Naar het oefenduel tussen België en Nederland hebben dinsdagavond bijna 2,6 miljoen mensen gekeken. Het voetbalduel eindigde in een gelijkspel: 1-1. De live-uitzending (NPO 1) van de wedstrijd was het best bekeken programma van de avond, gevolgd door het NOS Journaal van 20 uur (1,9 miljoen).