Zwerfkatten mogen worden afgeschoten in Leerdam en Zederik

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anke Teunissen

Leerdam/Zederik - Katten die rondzwerven in Leerdam en Zederik mogen per 1 januari 2019 worden afgeschoten. Dat is het gevolg van de fusie met Vianen. De drie plaatsen komen samen in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht; daar is het jagen op zwerfkatten in het buitengebied toegestaan.