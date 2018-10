Teruggehaalde jihadbruid voor de rechter

Onze verslaggever Silvan Schoonhoven was aanwezig in de rechtbank. Lees zijn tweets onderaan dit bericht.

Melis A. (22) is een van de zeldzame Syriëgangers met een Turkse afkomst. Ze reisde in augustus 2016 naar het kalifaat, toen de gruwelen van IS al wijd bekend waren. Haar echtgenoot was haar voorgegaan naar Syrië, maar hij overleefde daar niet lang. Toen kreeg ze spijt.

„Toen ik mijn baby kreeg, besloot ik direct te vluchten”, vertelde ze eerder dit jaar in het kamp aan een Vlaamse tv-reporter. „De situatie daar is heel erg, het wordt gebombardeerd, je ziet kinderen op de grond. Ik wilde mijn oude leven terug.”

Haar vader had in Rotterdam met lede ogen toegezien hoe zijn dochter opeens een niqaab ging dragen en vervolgens naar Syrië verdween. Toen ze opdook in het Koerdische kamp was hij vastbesloten haar terug te halen. Dat bleek lastig. Oplichters probeerden hem met valse beloftes geld af te troggelen. In Koerdistan werd hij van het kastje naar de muur gestuurd en uiteindelijk zelf in de cel gegooid. „Ik was ontroerd toen ze me uiteindelijk bij Melis brachten”, vertelde hij. „Toen zijn we als een speer met de auto, lopend en te paard vertrokken naar Irak. Daar zijn we aangehouden, twintig dagen en een dna-test verder.” In juli werden vader en dochter met kleinzoon en al naar Nederland overgevlogen onder begeleiding van de marechaussee. Ze werd aangehouden.