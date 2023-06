Automobilist vergeet handrem: voertuig bungelt vervaarlijk boven gracht in Leeuwarden

Leeuwarden - Een auto is vrijdagmiddag bijna in de gracht bij De Tuinen in Leeuwarden beland. De eigenaar was vergeten de handrem aan te trekken en dus reed haar voertuig vanuit het parkeervak achteruit richting de gracht.