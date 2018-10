’Verdachten zaak-Khashoggi uit kringen prins’

Eén verdachte was gezien toen hij met de kroonprins uit een vliegtuig in Parijs en Madrid kwam. Tevens was hij gefotografeerd toen hij op wacht stond bij bezoeken dit jaar aan Houston, Boston en de Verenigde Naties. Drie andere verdachten werden door getuigen herkend als leden van het veiligheidscommando van de kroonprins. De vijfde is een gerechtsarts die een hoge positie bekleedt bij het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken.

’Niet op de hoogte’

De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder dat de kroonprins hem heeft verzekerd dat het Saoedische leiderschap niet op de hoogte was van de vermeende gebeurtenissen in het Saoedische consulaat in Istanbul. De Turkse autoriteiten gaan er echter van uit dat Khashoggi is gedood door een speciaal commando uit Saoedi-Arabië.

The New York Times meldde verder dat van de vijftien verdachten die door de Turkse autoriteiten werden geïdentificeerd, minstens negen voor Saoedische veiligheids-, militaire- of overheidsinstanties werkten. Als deze mensen daadwerkelijk in het Saoedische consulaat zijn geweest op het moment dat Khashoggi daar was, is er een directe link van de gebeurtenissen naar de kroonprins, aldus de krant.

Khashoggi was op 2 oktober naar het Saoedische consulaat gegaan om papieren voor zijn geplande bruiloft af te halen. Sindsdien is hij verdwenen.