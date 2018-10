LIVE: zaak dodelijke schietpartij beachclub verder in beveiligde rechtbank

Yassine Majiti(33) kwam om het leven tijdens de schietpartij in Best. De zaak werd in de rechtbank van Den Bosch niet-inhoudelijk behandeld toen de vechtpartij ontstond. Ⓒ FACEBOOK / HENDRIKS MULTI MEDIA

Schiphol - In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is de strafzaak begonnen tegen de verdachte die in november 2017 de 33-jarige Yassine Majiti doodschoot op het parkeerterrein van beachclub Sunrise in Best. In de club was een salsafeest gaande.