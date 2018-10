Politie schiet op man in huis in Groningen

De man was legaal in het bezit van een vuurwapen. Agenten hadden de opdracht gekregen om dat in te nemen omdat de man onlangs betrokken was bij een ruzie. Eenmaal in de woning, aan de straat Tussen Beide Markten, ontstond een situatie waarbij de agenten „zich genoodzaakt voelden om te schieten”, verklaart de politie.

De Rijksrecherche gaat, zoals gebruikelijk als de politie heeft geschoten, onderzoeken wat er is gebeurd.