Waarschuwing: pas op voor bolletjes hondengif

Een hondeneigenaar uit Zutphen kwam er eind september tot zijn grote schrik achter dat zijn hond een van deze giftige bolletjes had opgegeten. Het dier spuugde de volgende dag bloed en had bloed in zijn ontlasting.

„De bolletjes zijn gevonden in het gras in de omgeving van woon-zorgcentrum De Polbeek te Zutphen”, zo meldt de politie.

De politie vraagt mensen alert te zijn en verdachte zaken bij de politie te melden. „Ook als u/jij meer weet over de afkomst van dit gif: Laat het ons weten!”

Mensen reageren geschokt onder het politiebericht.