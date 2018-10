Duizenden huishoudens Rijssen getroffen door stroomstoring

Geen telefoon- en internetverbinding, een rij wachtende klanten voor de plaatselijke Albert Heijn, werknemers die niets om handen hebben en daarom maar buiten een peukje staan te roken. De meeste mensen in de Overijsselse stad hadden zich het begin van deze dag waarschijnlijk wel wat anders voorgesteld.

„Het was vanmorgen een poosje behelpen tijdens de stroomstoring”, vat Henk van den Houten samen. Hij is eigenaar van een verlichtingszaak. Normaal gesproken branden daar zowat alle lampen, maar vanmorgen was het er stikdonker. Lachend: „Ja, het is gewoon niet anders als de elektriciteit uitvalt. Ik kan er ook niets aan doen.”

Juist toen hij buiten in de weer was met een bladblazer op accu, floept binnen het licht aan. Aan de overkant van de straat doet een supermarktmanager de deuren open. Even gloort er hoop bij de wachtenden voor zijn zaak, maar het blijkt van korte duur. „Sorry, u mag nog niet naar binnen. Er is inderdaad weer stroom, maar alles moet nog opgestart worden”, luidt de mededeling. „Over een kwartiertje of zo bent u welkom.”