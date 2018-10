Techneutentekort bedreigt energietransitie

De beheerders van de gasleidingen en het elektriciteitsnetwerk zijn bezig die te digitaliseren. Maar ze kunnen niet opschieten omdat ze de mankracht missen en moeten voor tientallen miljoenen aan investeringen uitstellen, zeggen ze tegen het FD. Dat brengt ook de zogeheten energietransitie in het geding.

Het verantwoordelijke ministerie ziet de knelpunten bij de netbeheerders en elders in de energiesector „echt als grote uitdaging in de energietransitie.” Het departement kondigt nog geen nieuwe maatregelen aan, maar „dit probleem is voortdurend onderwerp van gesprek.” Bij de onderhandelingen over een klimaatakkoord is er niet voor niets een speciaal team belast met het vraagstuk om het benodigde personeel te vinden, stelt het ministerie.

Economische Zaken en Klimaat ziet ook lichtpuntjes. Zo „loopt het storm” bij de opleiding voor warmtepomptechnici.