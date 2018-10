’Bevolking moet weer extra offer leveren’

In tijden van crisis wordt een beroep gedaan op de bevolking voor een extra offer. Iets wat we met elkaar hebben opgebracht. Dat hebben we als onderdanen eerder gedaan. Denk b.v. aan het kwartje van Kok. Of, het kan gekker, de overheid doet een greep in de pensioenpot. En dat zien we vervolgens nooit meer terug.

Ook in de afgelopen periode hebben de onderdanen flink bijgedragen aan het herstel van uit de hand gelopen overheidsgedrag. Dan lijkt het logisch dat dit geld, het klotst immers nu tegen de overheidsplinten, teruggaat naar de bevolking. Want de overheid is er voor ons.

Zoals het er nu aan toe gaat lijkt het niet anders dan dat de bevolking er is voor de overheid. Ik ben er dan ook een tegenstander van dat die 1,9 miljard naar het bedrijfsleven gaat. De BTW verhoging van 19 naar 21% moet worden teruggedraaid en de BTW verhoging van 6 naar 9% moet niet doorgaan. Dat zou eerlijk zijn.

En zo komt dat geld dan via een andere, in mijn ogen de juiste weg, terug bij het bedrijfsleven in de vorm van meer uitgaven door ons allemaal.

J. Koopman