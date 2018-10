’Is er geen 2 miljard te verdelen’

De staat heeft al jaren een inkomstenpot door de dividendbelasting waarmee mede de uitgaven van de staat worden betaald. In het regeerakkoord was afgesproken om geen dividendbelasting meer te heffen wat inhield dat er een inkomstenbron van circa 2 miljard zou verdwijnen.

Nu men tot de conclusie is gekomen dat het toch niet zo’n goed plan was, het afschaffen van de dividendbelasting, en er toch maar van afziet, doet iedereen, politiek, bedrijfsleven en vakbonden, plotseling of er 2 miljard is te verdelen.

In mijn simpele gedachten blijft het nu zo dat er 2 miljard extra wordt uitgeven waar geen bewijsbare extra inkomsten tegenover staan. Wekenlang net gedaan alsof en tijd verspilt om nu te komen met de ’oplossing’ om het bedrijfsleven lastenverlichting te geven wat men allang van plan was, zonder een inhoudelijke mening te hebben.

Ed van Rijn, Jisp