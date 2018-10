Twee Nederlanders bij gepakte plofkrakersbende

Bij de actie heeft de politie afgelopen nacht één plofkraker (27) neergeschoten. Hij is naar het ziekenhuis gebracht maar niet in levensgevaar, meldt Bild. Hij werd in een schouder geraakt. De bende maakte gebruik van een snelle Audi RS.

Na de kraakpoging werd in het nabijgelegen Gilching een woning binnengevallen. Daarbij zijn drie mensen opgepakt die vermoedelijk onderdeel zijn van de bende: een man van 47, een meisje van 17 en een 19-jarige vrouw.

Bild en Süddeutsche Zeitung meldden eerder al dat het vermoedelijk ging om een groep plofkrakers die ook actief is geweest in Nederland. De groep zou de afgelopen jaren bijna 900.000 euro hebben buitgemaakt bij kraken in de Duitse plaatsen Ottobrunn, Grünwald en München.

De politie hield de groep al een poosje in de gaten, liet een woordvoerder van de Duitse politie weten. Kort voordat de mannen wilden toeslaan, zouden speciale politie-eenheden hebben ingegrepen. De mannen zouden van plan zijn geweest om gas in een betaalautomaat te laten lopen om die vervolgens tot ontploffing te brengen.

De groep zou deel uitmaken van een netwerk van plofkrakers dat in Nederland en Duitsland verantwoordelijk zou zijn voor honderden kraken.

De politie komt volgens Duitse media later met meer details.