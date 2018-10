Slachtoffer (64) schietpartij Rotterdam is bekende van de politie

Ⓒ Media TV

ROTTERDAM - Bij een schietpartij op de Willem Ruyslaan in Rotterdam is een 64-jarige Rotterdammer ernstig gewond geraakt. De man is een bekende van de politie. Het slachtoffer is onder meer in het hoofd geraakt en verkeert in kritieke toestand. Een verdachte is op een scooter gevlucht. Hij kwam op de ’s Gravenweg ten val en vluchtte te voet verder.