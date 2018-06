Burgemeester Londen strijdt tegen vuile lucht

Zo gaan bezitters van oude, vuile auto’s in het centrum van de stad vanaf oktober extra belasting betalen en komt er een milieuzone in dat gebied die bepaalde diesels weert. Vanaf 2018 zullen nieuwe taxi’s alleen elektrisch zijn. Er zullen geen vergunningen meer worden verstrekt voor dieseltaxi’s. Vanaf het zelfde jaar zullen ook geen nieuwe dieseldubbeldekkers meer worden aangeschaft en worden de schoonste bussen ingezet op routes in de meest vervuilde gebieden.

Astma

„Ik heb aan den lijve ondervonden dat vervuilde lucht de gezondheid schaadt. Sinds kort heb ik astma”, geeft Khan zijn maatregelen een wat dramatische persoonlijke teint. „Ik ben ook ouder en net als veel anderen bezorgd dat enkele van Londens zwaarste vervuilde plaatsen rond scholen zijn. Onze kinderen staan bloot aan gevaarlijk vervuilde lucht.”